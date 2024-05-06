МИД Белоруссии: в стране задержали 4 человек по делу о вербовке подростков Киевом

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В Белоруссии задержали четырех студентов, которые были завербованы спецслужбами Украины для подготовки и совершения террористических актов. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Сергей Алейник в интервью РИА Новости.

По словам главы МИД Белоруссии, в настоящее время ведется следствие и дается соответствующая уголовно-процессуальная оценка. Алейник уточнил, что вербовочная деятельность антигуманна особенно в отношении детей.

Министр подчеркнул, что вербовка по линии дипломатических представительств незаконна с точки зрения международного права и национального законодательства большинства стран.

8 апреля ФСБ задержала пятерых создателей узлов связи в России для работы телефонных мошенников с Украины. У одного из граждан злоумышленники выманили свыше семи миллиардов рублей.

