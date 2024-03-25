Неизвестные рассылают подросткам сообщения с предложением совершить теракт

Россияне начали массово получать рассылку от злоумышленников с предложением устроить новый теракт после трагедии в "Крокус Сити Холле". Подобные сообщения в том числе приходят и подросткам. Преступники обещают денежное вознаграждение, а также применяют к своим жертвам тактику запугивания. В связи с подобными случаями в Кремле призвали граждан быть начеку. Рассказываем подробности.



Опасная рассылка

После трагедии в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске подростки по всей России начали получать сообщения от неизвестных, которые предлагают устроить новый теракт. Об этом заявила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. В обмен преступники обещают денежное вознаграждение, алкоголь и наркотики, а также запугивают, что якобы располагают всеми данными о ребенке. "Если ты не согласишься, то очень пожалеешь. Пострадаешь не только ты, но и твои родственники", – угрожают они.





Екатерина Мизулина глава "Лиги безопасного интернета" Подростки продолжают сообщать о том, что им пишут незнакомые люди с ужасными предложениями. Причем те, кто пишет сообщения, часто знают данные детей (видимо, из утекших баз). Мы посмотрели целый ряд аккаунтов, с которых идет такая рассылка. В подавляющем большинстве аккаунты новые, созданы на территории Украины.

В связи с этим, по словам Мизулиной, граждане предлагают ограничить в Telegram входящие сообщения от незнакомых людей для всех видов аккаунтов. В настоящий момент такая функция доступна только подписчикам Premium. Но даже они не могут полностью защититься от незнакомцев. Им все равно приходят сообщения не только от контактов, но и других обладателей платной подписки. "Мы уже обратились в органы власти с просьбой обсудить возможные варианты с платформой. Многие подростки, которые получили такие сообщения, говорят, что им страшно после этого выходить из дома", – объясняет глава "Лиги безопасного интернета".

В свою очередь, телеграм-канал SHOT сообщает, что опасная рассылка приходит и совершеннолетним россиянам. Например, 41-летней жительнице Татарстана предложили заминировать одну из местных детских поликлиник и устроить там расстрел. За это провокатор пообещал женщине два миллиона рублей, если ее поймают.

В Кремле призвали граждан быть внимательными в связи с попытками преступников вербовать россиян через соцсети для организации новых террористических актов. "Нужно информировать граждан о таких провокационных действиях, правоохранители здесь делают свою работу, граждане должны быть мобилизованными, должны быть начеку, должны знать об угрозе таких провокаций", – подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.





В подмосковном Красногорске на территории "Крокус Сити Холла" вечером, 22 марта, произошел теракт. Прямо перед концертом группы "Пикник" вооруженные люди ворвались в здание и начали обстреливать посетителей, а затем устроили на площадке пожар. В СК сообщили , что в результате атаки погибли 137 человек. Подозреваемых в совершении теракта задержали в Брянской области, они пытались скрыться, двигаясь к российско-украинской границе. По решению суда четверых обвиняемых в трагедии заключили под стражу до 22 мая.

Сразу в бан

Если человеку пришло сообщение с сомнительным содержанием, не стоит вступать в переписку. Об этом Москве 24 рассказал подполковник запаса МВД России, директор благотворительного учреждения "Право и порядок" Олег Иванников. "Это напрямую связано с call-центрами, которые работают на Украине и выполняют техническое задание украинских служб безопасности по дискредитации российских госорганов власти", – считает специалист.





Олег Иванников подполковник запаса МВД России, директор благотворительного учреждения "Право и порядок" Нужно блокировать отправителя таких сообщений либо еще к тому же проявить гражданскую сознательность и обратиться в полицию.

Поскольку призывы могут получать разные возрастные группы, в том числе дети и подростки, родителям стоит провести с ними профилактическую беседу. "Родительский контроль еще никогда никому не повредил. Поэтому основная задача – это вовремя распознать и предупредить ситуацию", – подчеркнул специалист.

В свою очередь, эксперт в области безопасности Александр Власов в разговоре с Москвой 24 согласился, что злоумышленники могли получить номера россиян из слитых баз данных.





Александр Власов эксперт в области безопасности Преступники знают множество номеров, потому что базы все равно гуляют, продаются из разных источников.

В переписке провокаторы могут запугивать человека, что им известно его место жительства. Эти данные они получают в том числе и из социальных сетей, обратил внимание эксперт. "Конечно, злоумышленники следят за страницами в интернете... Очень много ненужной информации о себе мы сами по глупости сообщаем в социальных сетях, куда любой может залезть и посмотреть", – объясняет Власов.

Специалист порекомендовал ни в коем случае не компрометировать данные о своем месте жительства в интернете, а также в целом публиковать о себе как можно меньше информации.

