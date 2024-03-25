Песков призвал россиян быть внимательными на фоне вербовки в соцсетях

Фото: kremlin.ru

Россиянам стоит быть начеку на фоне попыток неизвестных лиц в социальных сетях завербовать людей для совершения новых терактов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что СМИ должны давать гражданам серьезную информацию, которой они будут доверять. Также журналисты должны информировать жителей РФ о возможных провокациях, добавил Песков.

"Но граждане должны быть мобилизованными", – добавил представитель Кремля в ответ на вопрос, что делать россиянам для противостояния такой угрозе.

Днем ранее в России прошел общенациональный траур по жертвам теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Трагедия случилась 22 марта перед началом концерта группы "Пикник". Вооруженные лица открыли стрельбу по людям, а затем подожгли зал и скрылись.

В настоящее время известно о 137 погибших, еще 182 – пострадали. В больницах продолжают оставаться еще 97 человек.



На следующий день четверых подозреваемых задержали на территории Брянской области. Позже суд Москвы арестовал обвиняемых. Зампред Совбеза РФ Дмитрия Медведев заявлял, что РФ отомстит всем причастным вне зависимости от страны происхождения и статуса преступников.