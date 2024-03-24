В РФ начался общенациональный траур по жертвам теракта в "Крокусе"

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

В воскресенье, 24 марта, в стране начался общенациональный траур по жертвам теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле".

В этот день в России приспускают государственные флаги, а также отменяются все развлекательные мероприятия. Федеральные телеканалы не показывают в эфире развлекательные передачи и рекламу.

24 марта в Музее Победы на Поклонной горе зажгут свечи в знак скорби о погибших в теракте. В течение всего дня в здании учреждения будет звучать приглушенная музыка. Музей и его филиалы также присоединятся к минуте молчания в 12:00.

В знак солидарности с гражданами РФ траур также объявлен в Республике Сербской, Никарагуа и Абхазии. Национальные флаги будут приспущены на посольствах Британии и Австралии в российской столице.

Некоторые регионы России объявили траур уже с 23 марта, в Кузбассе он будет длиться три дня. С 23 марта в ряде городов проходят памятные мероприятия.

Жители и гости Москвы продолжают нести цветы к месту трагедии. Театры Москвы решили отменить спектакли 23 и 24 марта, аналогичное решение приняли в том числе кинотеатры столицы. Были отменены и некоторые спортивные мероприятия, включая товарищеский матч между сборными РФ и Парагвая.

Многие государства выразили соболезнования россиянам в связи с терактом: Белоруссия, Туркмения, Таджикистан, Аргентина, Бразилия, Мексика, Колумбия, Перу, Чили, Венгрия, Греция, Канада, Китай, Индия, Сирия, Австрия, Франция, Израиль, Япония, США, Британия и другие.

Социальный фонд РФ запустил горячую линию по вопросам выплат пострадавшим и семьям погибших при теракте. Звонки принимаются в круглосуточном режиме, обратиться можно по номеру 8 (495) 304-43-31.

Трагедия в "Крокус Сити Холле" произошла вечером 22 марта. Террористы проникли в здание концертного зала и начали стрелять по посетителям.

В результате погибли 133 человека. По последним данным от МЧС по Подмосковью, пострадавшими числятся 152 гражданина.

Накануне вечером четверых подозреваемых в исполнении теракта доставили в Москву на допрос в Следственный комитет. Злоумышленников задержали в Брянской области.

Владимир Путин в обращении к народу заявил, что устроившие стрельбу в "Крокус Сити Холле" перед задержанием двинулись в сторону Украины, где им подготовили "окно" для перехода границы. В свою очередь, официальный представитель совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон уточнила, что украинская сторона не причастна к теракту.

Останкинская телебашня запустила на медиафасадах изображение в память о жертвах теракта