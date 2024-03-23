ГП назвала ложными сообщения об отсутствии проверок пожарной безопасности в "Крокусе"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В "Крокус Сити Холле" проводились все необходимые проверки пожарной безопасности, информация о том, что подобных проверок не было, является ложной. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

"Данная информация не соответствует действительности. Установлено, что все необходимые проверочные мероприятия проводились в полном объеме", – следует из сообщения.

Трагедия в "Крокус Сити Холле" произошла вечером 22 марта. Террористы проникли в здание концертного зала и открыли стрельбу.

По последним данным СК, погибшими числятся 133 человека. Еще свыше 140 человек получили травмы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев добавил, что в настоящий момент удалось предварительно установили личности 50 погибших.

Владимир Путин в своем обращении к жителям России заверил, что все подозреваемые в организации и исполнении теракта задержаны, ими оказались 11 человек. Он также объявил 24 марта днем общенационального траура. Регионы страны отказались от проведения массовых мероприятий.

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