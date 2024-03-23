Четверых подозреваемых в теракте в "Крокусе" доставили на допрос в СК

Фото: Москва 24

Четверо подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле", которые были задержаны силовиками в Брянской области, доставлены в столицу в Следственный комитет. Об этом пишет ТАСС.

По данным СМИ, подозреваемых привезли в двух автозаках, которые до сих пор находятся во дворе СК. Журналисты считают, что подозреваемые сейчас находятся на допросе, с ними проводятся следственные мероприятия.

Правоохранители в ближайшие дни будут ходатайствовать в суд об избрании меры пресечения злоумышленникам, которым грозит пожизненное лишение свободы.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел накануне вечером. Злоумышленники попали в здание концертного зала и начали стрелять по посетителям.

По последним данным СК, погибшими считаются 133 человека. Еще более 140 граждан получили травмы. Как уточнил губернатор Московской области Андрей Воробьев, сейчас удалось предварительно установили личности 50 погибших.

Владимир Путин в своем обращении к гражданам указал, что все подозреваемые в организации и исполнении теракта задержаны, ими оказались 11 человек. Он также объявил 24 марта днем общенационального траура.

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