В память о погибших в "Крокус Сити Холле" могут построить храм

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В Москве могут построить храм в память о погибших в теракте в "Крокус Сити Холле", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу куратора городской программы строительства храмов, депутата Госдумы Владимира Ресина.

В сообщении подчеркивается, что Ресин выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в теракте. Он напомнил, что первый храм Программы строительства православных храмов построили в честь жертв теракта на Дубровке.

"Ресин допустил, что возможно строительство храма в память погибших в "Крокус Сити Холле", – заявили в пресс-службе.

Трагедия в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Предполагаемые террористы открыли стрельбу по людям, после чего подожгли концертный зал.

По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, еще 182 пострадали.

Силовики задержали злоумышленников в Брянской области, им предъявили обвинение по статье "Террористический акт". В свою очередь, Басманный районный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в теракте – Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Они будут находиться в СИЗО до 22 мая 2024 года.

По данным представителя экстренных служб, площадь обрушения крыши "Крокуса" после теракта составила 7 тысяч "квадратов". Специалист напомнил, что общая площадь пожара составляла 12,9 тысячи квадратных метров.

Вечером 24 марта на здании "Крокус Сити Холла" запустили проекцию "Летят журавли" в память о жертвах теракта 22 марта. Также к этой акции присоединился ряд российских регионов. Например, на медиафасадах в Перми появились изображения клина журавлей, поднимающегося в небо.