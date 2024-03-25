Крыша "Крокус Сити Холла" рухнула на площади 7 тыс "квадратов"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Площадь обрушения крыши "Крокус Сити Холла" после теракта, по уточненным данным, составила семь тысяч квадратных метров. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.

Он напомнил, что общая площадь пожара составила 12,9 тысячи "квадратов".

Ранее сообщалось, что волонтеры Студенческого пожарно-спасательного отряда Московского индустриального колледжа на месте теракта помогают разбирать завалы, работают гидравлическим и бензоинструментом. Также столичные педагоги и студенты организовывают сдачу донаций совместно с добровольческим корпусом Ассоциаций волонтерских центров (ДОБРО.РФ).

Вечером 22 марта неизвестные открыли стрельбу в "Крокус Сити Холле", позже там начался пожар. Спустя время пожарные локализовали возгорание, а затем ликвидировали открытое горение.

В результате теракта погибли 137 человек, еще 182 пострадали.

Басманный районный суд Москвы 25 марта арестовал четверых обвиняемых в теракте. Они будут находиться в СИЗО до 22 мая 2024 года.