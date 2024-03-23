23 марта, 19:32Происшествия
Открытое горение ликвидировано в "Крокус Сити Холле"
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожарные ликвидировали открытое горение в "Крокус Сити Холле", сообщает МЧС РФ в своем телеграм-канале.
Уточняется, что ликвидацию открытого горения объявили в 19:18 по московскому времени.
Несколько мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание "Крокус Сити Холла" вечером 22 марта. Они открыли стрельбу по посетителям из автоматов.
Затем в здании возник пожар. Огонь распространился почти на 13 тысяч квадратных метров. Спасатели локализовали пламя.
По последним данным, число погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" выросло до 143 человек.
Подозреваемых в нападении на "Крокус" задержали 23 марта в Брянской области. Они пытались пересечь российско-украинскую границу.
Власти Москвы и области планируют совместно выплатить денежные компенсации пострадавшим в результате стрельбы.
Горение сохраняется на двух этажах и кровле "Крокуса"
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