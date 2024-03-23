РПЦ усилит безопасность храмов Московской епархии после теракта в "Крокусе"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На фоне теракта в "Крокус Сити Холле" Русская православная церковь намерена усилить безопасность храмов Московской епархии. Соответствующая информация появилась на официальном портале епархии.

В РПЦ заявили, что руководству приходов следует повысить антитеррористическую защищенность в связи с последними событиями.

"Дать указания руководству приходов, Патриарших подворий и монастырей Московской епархии о необходимости обеспечения повышенного уровня безопасности храмов и приходских строений, в особенности в дни проведения праздничных богослужений с участием большого количества верующих", – говорится в публикации.

В тексте также указывается, что все храмы должны иметь инженерно-технические средства охраны, а также быть физически защищены. В ближайшее время планируется проверить пожарную безопасность здания.

Трагедия в "Крокус Сити Холле" случилась вечером 22 марта. Террористы ворвались в здание и устроили там стрельбу. Затем случился пожар, который впоследствии охватил 12 900 квадратных метров.

Главред телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что жертвами теракта стали 143 человека. Следственный комитет расследует уголовное дело по статье о теракте.

Подозреваемых в нападении на "Крокус" задержали 23 марта в Брянской области. Они пытались пересечь российско-украинскую границу. Один из них признался, что ему предлагали 500 тысяч рублей за убийство людей.



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