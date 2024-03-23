Путин и Лукашенко подтвердили готовность к совместной борьбе с терроризмом

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин обсудил с белорусским президентом Александром Лукашенко трагедию в "Крокус Сити Холле". О телефонном разговоре двух лидеров сообщается на официальном сайте Кремля.

"Президент Белоруссии выразил глубокие соболезнования в связи со вчерашним терактом в Москве. Стороны подтвердили готовность ко взаимодействию в борьбе с терроризмом", – говорится в публикации.

Вечером 22 марта террористы открыли огонь в здании "Крокуса". Затем там случился пожар, площадь которого впоследствии составила почти 13 тысяч "квадратов". Через некоторое время он был локализован.

Число погибших, по данным СК РФ, выросло до 115 человек. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Террористы были задержаны 23 марта в Брянской области. Они пытались пересечь российско-украинскую границу. Один из них рассказал, что ему предлагали 500 тысяч рублей за убийство людей.



Четырех террористов задержали в Брянской области