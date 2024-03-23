Захарова назвала Украину центром распространения терроризма

Фото: vk.com/МИД России

Украина является центром распространения терроризма, именно туда пытались сбежать преступники, напавшие на "Крокус Сити Холл" 22 марта. Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова написала об этом в своем официальном телеграм-канале.

"Теперь мы знаем, в какой стране эти кровавые ублюдки планировали скрыться от преследования. Та самая страна, которая руками западных либеральных режимов 10 лет превращалась в центр распространения терроризма в Европе, опередив в экстремистском угаре даже Косово", – говорится в ее публикации.

Вооруженные мужчины устроили теракт в "Крокусе" вечером 22 марта. Через некоторое время здание было охвачено огнем.

Число погибших, по данным СК РФ, выросло до 115 человек. Следователи обратились к свидетелям трагедии с просьбой предоставить информацию о случившемся для восстановления полной картины событий.

Террористы были задержаны 23 марта в Брянской области. Один из них рассказал, что ему предлагали 500 тысяч рублей за убийство людей.



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