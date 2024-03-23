Предварительно установлены личности 50 погибших при теракте в "Крокусе" – Воробьев

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Специалисты предварительно установили личности 50 погибших при теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"133 человека – эта цифра тоже уже известна – сегодня считаются погибшими, (из них. – Прим. ред.) 50 человек – предварительно установлены их личности", – цитирует его ТАСС.

Он также напомнил о существующей процедуре опознания погибших, отметив, что это достаточно сложный процесс.

Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холле" произошел теракт. Неизвестные пробрались в здание концертного зала и открыли стрельбу по посетителям.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело о теракте.

По данным СК РФ, число погибших составляет 133 человека. Более 100 человек получили травмы и ранения. Всех пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и Подмосковья.

Владимир Путин, обращаясь к жителям России, заявил, что все подозреваемые в организации и исполнении теракты задержаны. Ими оказались 11 человек. По данным МВД РФ, все они являются иностранными гражданами.

24 марта в России объявили днем общенационального траура. Регионы страны отказались от проведения массовых мероприятий.



Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура