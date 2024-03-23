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23 марта, 19:04

Происшествия

Обезвредивший террориста в "Крокусе" мужчина рассказал о произошедшем

Фото: телеграм-канал "Следком"

Мужчина, который обезвредил одного из террористов в "Крокус Сити Холле", рассказал, что все случилось в момент, когда он со своей супругой находился в зрительном зале.

"Секунда у меня была на размышление, и я толкнул жену, а сам оббежал его слева, схватился левой рукой за автомат и потянул вниз, а правой рукой стал наносить ему удары по голове", – рассказал он.

После этого мужчине на помощь пришел еще один находившийся в зале. Вместе с ним ему удалось обезвредить террориста.

Благодаря действиям мужчин зал смогли покинуть несколько сотен человек.

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин уже отметил действия мужчины и поручил представить его к подведомственной награде. Этим займутся профильные подразделения ведомства.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Неизвестные пробрались в здание концертного зала и открыли стрельбу по посетителям.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело о теракте.

По данным СК РФ, число погибших составляет 133 человека. Более 100 человек получили травмы и ранения. Всех пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и Подмосковья.

Владимир Путин, обращаясь к жителям России, заявил, что все подозреваемые в организации и исполнении теракты задержаны. Спецслужбам удалось установить места нахождения 11 преступников.

24 марта в России объявили днем общенационального траура. Регионы страны отказались от проведения массовых мероприятий.

Бастрыкин поручил наградить мужчину, который обезвредил террориста в "Крокусе"

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествия
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