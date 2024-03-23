Главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта в "Крокусе"

Фото: Агентство "Москва"

Главы ФСБ, МВД, Следственного комитета и Росгвардии доложили Владимиру Путину о ходе расследования теракта в "Крокус Сити Холле", сообщили в Кремле.

Доклады российскому лидеру представили Александр Бортников, Владимир Колокольцев, Александр Бастрыкин и Виктор Золотов.

Глава МЧС РФ Александр Куренков доложил Путину о принятых мерах для спасения пострадавших, а также об оказании всей возможной помощи.

В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев, вице-премьер Татьяна Голикова и глава Минздрава Михаил Мурашко доложили о мерах для помощи пострадавшим.

В пятницу, 22 марта, неизвестные в камуфляже открыли стрельбу в здании "Крокус Сити Холла", где начинался концерт группы "Пикник". Позже в помещениях начался пожар, чья площадь достигла 12 900 квадратных метров. Позднее возгорание было локализовано.

В результате трагедии, по предварительным данным ФСБ, погибли около 40 человек. Минздрав Московской области опубликовал список из 145 пострадавших, включая 7 детей. В СК возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим гражданам. Позднее он отменил все массовые, культурные и спортивные мероприятия в Москве на ближайших выгодных.

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