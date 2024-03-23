Российские банки заявили о готовности списать кредиты пострадавших при теракте в "Крокусе"

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Совкомбанк, "Хоум Банк", ВТБ, "Тинькофф", Альфа-Банк и банк "Дом.рф" заявили о готовности списать кредиты пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле". К акции также присоединился Сбербанк.

В банке ВТБ ТАСС сообщили, что спишут все долги погибших и пострадавших при теракте.

Предпринять аналогичные действия также призвала Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холле" произошел теракт. Неизвестные пробрались в здание концертного зала и открыли стрельбу по посетителям.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело о теракте.

По данным СК РФ, число погибших составляет 133 человека. Более 100 человек получили травмы и ранения. Всех пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и Подмосковья.

Владимир Путин, обращаясь к жителям России, заявил, что все подозреваемые в организации и исполнении теракты задержаны. Ими оказались 11 человек. По данным МВД РФ, все они являются иностранными гражданами.

24 марта в России объявили днем общенационального траура. Регионы страны отказались от проведения массовых мероприятий.



МЧС опубликовало свой предварительный список погибших во время теракта в "Крокусе"