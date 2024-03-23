23 марта, 17:30Происшествия
МЧС РФ опубликовало предварительный список погибших при теракте в "Крокусе"
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
МЧС РФ опубликовало предварительный список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле". Перечень появился на официальном портале ведомства.
По данным на 17:00, в нем присутствуют 13 фамилий. В ведомстве обратили внимание, что список будет дополняться.
Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Неизвестные пробрались в здание концертного зала и открыли стрельбу по посетителям.
Следственный комитет (СК) РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело о теракте.
По данным СК РФ, число погибших составляет 133 человека. Более 100 человек получили травмы и ранения. Всех пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и Подмосковья.
Владимир Путин, обращаясь к жителям России, заявил, что все подозреваемые в организации и исполнении теракты задержаны. Спецслужбам удалось установить места нахождения 11 преступников.
24 марта в России объявили днем общенационального траура. Регионы страны отказались от проведения массовых мероприятий.
Владимир Путин объявил общенациональный траур 24 марта
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