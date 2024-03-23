Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 марта, 17:30

Происшествия

МЧС РФ опубликовало предварительный список погибших при теракте в "Крокусе"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

МЧС РФ опубликовало предварительный список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле". Перечень появился на официальном портале ведомства.

По данным на 17:00, в нем присутствуют 13 фамилий. В ведомстве обратили внимание, что список будет дополняться.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Неизвестные пробрались в здание концертного зала и открыли стрельбу по посетителям.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело о теракте.

По данным СК РФ, число погибших составляет 133 человека. Более 100 человек получили травмы и ранения. Всех пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и Подмосковья.

Владимир Путин, обращаясь к жителям России, заявил, что все подозреваемые в организации и исполнении теракты задержаны. Спецслужбам удалось установить места нахождения 11 преступников.

24 марта в России объявили днем общенационального траура. Регионы страны отказались от проведения массовых мероприятий.

Владимир Путин объявил общенациональный траур 24 марта

Читайте также


Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествия
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика