МЧС РФ опубликовало предварительный список погибших при теракте в "Крокусе"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

МЧС РФ опубликовало предварительный список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле". Перечень появился на официальном портале ведомства.

По данным на 17:00, в нем присутствуют 13 фамилий. В ведомстве обратили внимание, что список будет дополняться.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Неизвестные пробрались в здание концертного зала и открыли стрельбу по посетителям.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело о теракте.

По данным СК РФ, число погибших составляет 133 человека. Более 100 человек получили травмы и ранения. Всех пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и Подмосковья.

Владимир Путин, обращаясь к жителям России, заявил, что все подозреваемые в организации и исполнении теракты задержаны. Спецслужбам удалось установить места нахождения 11 преступников.

24 марта в России объявили днем общенационального траура. Регионы страны отказались от проведения массовых мероприятий.



Владимир Путин объявил общенациональный траур 24 марта