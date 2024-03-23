23 марта, 17:35Политика
Проведение публичных мероприятий будет ограничено в Госдуме с 25 марта – СМИ
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Госдуме с 25 марта начнут действовать ограничения на проведение публичных мероприятий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
Собеседник издания уточнил, что ограничения коснутся слушаний, круглых столов и других мероприятий.
"С 25 марта вход в Госдуму по разовым пропускам и для организованных групп будет ограничен", – добавил он.
Ранее Сергей Собянин принял решение об отмене массовых мероприятий в Москве 23 и 24 марта на фоне теракта в "Крокус Сити Холле".
22 марта несколько мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание "Крокуса" и открыли там стрельбу.
По данным следователей, в результате случившегося погибли 133 человека. Расследуется уголовное дело по статье о теракте. Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Владимир Путин объявил общенациональный траур 24 марта
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