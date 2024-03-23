Проведение публичных мероприятий будет ограничено в Госдуме с 25 марта – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Госдуме с 25 марта начнут действовать ограничения на проведение публичных мероприятий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Собеседник издания уточнил, что ограничения коснутся слушаний, круглых столов и других мероприятий.

"С 25 марта вход в Госдуму по разовым пропускам и для организованных групп будет ограничен", – добавил он.

Ранее Сергей Собянин принял решение об отмене массовых мероприятий в Москве 23 и 24 марта на фоне теракта в "Крокус Сити Холле".

22 марта несколько мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание "Крокуса" и открыли там стрельбу.

По данным следователей, в результате случившегося погибли 133 человека. Расследуется уголовное дело по статье о теракте. Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.



Владимир Путин объявил общенациональный траур 24 марта