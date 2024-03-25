Львова-Белова рассказала о награждении детей, спасших людей в "Крокус Сити Холле"

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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова подтвердила информацию о награждении подростков Ислама Халилова и Артема Донского за то, что они спасли людей в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает RT.

Она рассказала, что в школе, где награждали ребят, также состоялась встреча с их родителями. Детский омбудсмен отметила, что мальчики совершили героический поступок вопреки испытываемому, по их словам, страху.

Как указала Львова-Белова, подростки направляли толпу из 100 человек к выходу, вывели их на улицу в безопасное место. Она также обратила внимание на то, что Ислам и Артем из многодетных семей. По ее мнению, нужно взять на вооружение тот факт, что многодетные семьи воспитывают таких героев, потому что ответственность за близких появляется уже в таком юном возрасте.

Ранее сообщалось, что 15-летний Ислам в день теракта в "Крокус Сити Холле" работал в гардеробе. Когда он услышал выстрелы, то не растерялся и стал руководить эвакуацией. Он указывал посетителям путь к выходу из здания. Действия молодого человека высоко оценили спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

Теракт в здании "Крокуса" произошел вечером 22 марта. Террористы начали стрелять по людям, а позже подожгли концертный зал. В результате погибли 137 человек, еще 182 получили травмы.

25 марта Басманный районный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в теракте – Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Они будут находиться в СИЗО до 22 мая этого года.