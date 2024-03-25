Проявивших героизм в "Крокусе" молодых людей пригласят в Госдуму

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Молодых ребят, которые помогали спасать людей во время теракта в "Крокус Сити Холле", планируют пригласить в Госдуму. Об этом пишет RT со ссылкой главу думского комитета нижней палаты парламента по защите семьи Нину Останину.

"Всех этих отважных парней и девушку вместе с родителями обязательно пригласим в ближайшее время в наш комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства", – написала она.

Вместе с тем Останина заочно выразила ребятам благодарность за проявленное мужество.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил при расследовании теракта особое внимание уделить установлению личностей каждого, кто помогал в спасении людей. Их представят к наградам, уточнил он.

Одна из подобных историй произошла с 15-летним Исламом, который работал в гардеробе "Крокус Сити Холла" в день теракта. Юноша помог вывести из здания минимум 100 человек. Когда он услышал звуки стрельбы, он не растерялся и начал руководить эвакуацией. Подросток указывал посетителям путь к выходу из здания.

Теракт в здании "Крокус Сити Холла" произошел вечером 22 марта. Злоумышленники открыли стрельбу по людям, после чего подожгли концертный зал.

В результате погибли 137 человек, еще 182 пострадали.

Силовики задержали предполагаемых террористов на территории Брянской области, им предъявили обвинение по статье "Террористический акт".

Басманный районный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в теракте – Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Они будут находиться в СИЗО до 22 мая 2024 года.