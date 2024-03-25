Франция повысила уровень террористической угрозы до наивысшего после теракта в "Крокусе"

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Франция повысила уровень террористической угрозы до наивысшего после теракта в "Крокус сити холле" и поступления информации об угрозах совершения терактов на французской территории. Об этом сообщает газета Figaro.

Президент Франции Эммануэль Макрон вечером 24 марта созвал заседание по обороне, посвященное теракту в "Крокус сити холле". После заседания премьер-министр Франции Габриэль Атталь сообщил о повышении уровня террористической угрозы в стране до чрезвычайной.

22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в здание "Крокуса" ворвались вооруженные террористы. Они открыли огонь по посетителям, а затем спровоцировали пожар в концертном зале.

Следственный комитет сообщил о 137 погибших в результате теракта. По последним данным, число пострадавших достигло 182 человек.

Возбуждено уголовное дело. 23 марта террористов задержали в Брянской области, они пытались пересечь границу РФ и Украины.

Басманный районный суд города Москвы арестовал Далерджона Мирзоева и Саидакрами Рачабализоду, которых обвиняют в нападении на "Крокус Сити Холл". Еще двое участников нападения, Файзов Мухаммадсобир и Фаридуни Шамсидин также были доставлены в Басманный суд Москвы для избрания меры пресечения.

После теракта в "Крокус Сити Холле" пострадали 182 человека