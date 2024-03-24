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24 марта, 23:19 (обновлено 25.03.2024 00:00)

Происшествия

Двух обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле" заключили под стражу

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный районный суд города Москвы арестовал Далерджона Мирзоева и Саидакрами Рачабализоду, которых обвиняют в нападении на "Крокус Сити Холл". Об этом пишет пресс-служба судов общей юрисдикции города в своем телеграм-канале.

"Мирзоев в составе вооруженной организованной группы, участвовал в стрельбе в граждан Российской Федерации, которые присутствовали в помещениях зданиях "Крокус Сити Холла". После чего обвиняемые подожгли здание "Крокус Сити Холла", – рассказали там.

Мужчина признал свою вину в полном объеме. Фигуранта арестовали на 1 месяц и 28 дней, до 22 мая 2024 года, добавили там.

Рачабализоду также заключили под стражу до 22 мая текущего года. Мужчина признал вину.

Ранее следствие попросило Басманный суд Москвы рассмотреть данный вопрос в закрытом режиме.

Неизвестные лица с оружием в руках ворвались в помещения "Крокуса" 22 марта. Все произошло перед началом концерта музыкальной группы "Пикник". Мужчины открыли огонь по присутствующим, а затем подожгли помещения. В результате пожар почти полностью уничтожил концертный зал.

Число погибших уже возросло до 137 человек, а еще 182 – пострадали. На следующий день подозреваемых в нападении получилось задержать на территории в Брянской области, неподалеку от российско-украинской границы.

После теракта в "Крокус Сити Холле" пострадали 182 человека

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествия
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