СК предъявил обвинение в теракте группой лиц еще двум участникам нападения на "Крокус"

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Следственный комитет предъявил обвинение в теракте еще двум участникам нападения на "Крокус сити холл". Об этом сообщает ТАСС.

Двое участников нападения, Файзов Мухаммадсобир и Фаридуни Шамсидин были доставлены в Басманный суд Москвы для избрания меры пресечения. В суде сообщили, что они обвиняются в совершении теракта в составе организованной группы лиц, повлекшем смерть человека.

Ранее Басманный районный суд города Москвы арестовал двух обвиняемых в совершении теракта Далерджона Мирзоева и Саидакрами Рачабализоду. Их обоих заключили под стражу до 22 мая текущего года.

Теракт в "Крокусе" произошел вечером 22 марта. Перед началом концерта группы "Пикник" в здание ворвались вооруженные террористы, которые открыли огонь по людям, и подожгли концертный зал.

Следственный комитет сообщил о 137 погибших в результате теракта. Число пострадавших, согласно последним данным, достигло 182 человек.

24 марта в России был объявлен днем общенационального траура. Регионы страны отказались от проведения массовых мероприятий.

Количество погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" выросло до 137 человек