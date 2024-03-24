Пострадавшие при теракте в "Крокус Сити Холле" могут подать заявления на выплаты

Фото: Агенство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Пострадавшие при теракте в "Крокус Сити Холле" могут подать заявление на выплаты. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале "Департамента добрых дел".

"С сегодняшнего дня в Москве и Московской области начали выплачивать единовременную материальную помощь пострадавшим в теракте людям из всех регионов. Тем, кто находится в больницах, с оформлением прямо на месте помогают социальные координаторы", – говорится в публикации.

Так, специалисты Единой справочной службы городского департамента труда и соцзащиты населения могут проконсультировать москвичей и жителей других регионов по телефону 8-495-870-44-44.

В свою очередь, жители Подмосковья могут получить помощь по номеру 8-498-602-00-23.

В столице заявки принимаются каждый день с 8:00 до 20:00 в центре, который располагается в доме 13 на Краснопрудной улице. Телефон для связи 8-499-975-23-33.

В области следует обратиться в центр на бульваре Строителей, дом 4, корпус 1. Кроме того, граждане могут подать заявления в отделениях соцзащиты.

Теракт в здании "Крокус Сити Холла" произошел 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу, а затем разгорелся пожар.

По последним данным, число погибших при теракте выросло до 137 человек.

Власти Москвы и области планируют совместно выплатить денежные компенсации пострадавшим в результате стрельбы.

Возбуждено уголовное дело. 23 марта террористов задержали в Брянской области. Они пытались пересечь границу РФ и Украины.



Число пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" выросло до 180 человек