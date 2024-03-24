Вопрос реконструкции "Крокус Сити Холла" уточнят после анализа ущерба

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Вопрос формата и масштабов реконструкции "Крокус Сити Холла" будет уточнен после анализа объемов разрушений и ущерба от произошедшей трагедии. Об этом рассказал фирмы Crocus Group Араз Агаларов.

"Есть части здания, которые устояли в страшном пожаре. Команда экспертов должна проанализировать разные сценарии", – цитирует ТАСС.

По его данным, восстановление комплекса будут выполнять с учетом сохранения всех рабочих мест сотрудников компании. Агаларов уверен, что все пострадавшие объекты будут восстановлены.

Теракт в "Крокусе" произошел в пятницу вечером, 22 марта на территории Красногорска. Неизвестные с оружием открыли стрельбу в помещениях центра и концертного зала. Затем они подожгли здание и скрылись.

По предварительным данным в ходе теракта погибли 137 человек, еще как минимум 180 – пострадали. После трагедии в больницах Москвы все еще остаются 92 пациента.

Разбор завалов на месте происшествия продолжается. В СК РФ уже возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Подозреваемые позже были задержаны в Брянской области. Сейчас они находятся в столичном СК, где с ними ведут следственные действия.

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