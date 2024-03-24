Разбор завалов продолжается в "Крокус Сити Холле"

Фото: ТАСС/МЧС России

Начался второй день разбора завалов в подмосковном "Крокус Сити Холле", где вечером 22 марта произошел теракт. Для вывоза обломков с места ЧП используют грузовики. Об этом пишет ТАСС.

Пока рабочие ожидают у оцепления пропуска, а строительная техника расположена на стоянке перед зданием.

Все находящиеся на месте трагедии соблюдают меры безопасности. Территорию обследуют кинологи и сотрудники Росгвардии.

Граждане приносят цветы к стихийному мемориалу, чтобы почтить память погибших в теракте. Волонтеры, в свою очередь, предлагают чай и печенье всем желающим.

Нападение вооруженных террористов на "Крокус" произошло 22 марта. Мужчины в камуфляже открыли стрельбу по людям, а затем спровоцировали пожар.

По последним данным, число пострадавших в результате теракта увеличилось до 152 человек, а количество жертв – до 133.

Накануне вечером подозреваемых в исполнении теракта доставили в Москву на допрос в Следственный комитет. Злоумышленников задержали в Брянской области.

Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. В регионах отменили массовые мероприятия.



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