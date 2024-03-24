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Компания – владелец "Крокус Сити Холла" сообщила, что площадка будет восстановлена
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
"Крокус Сити Холл" будет восстановлен после теракта. Об этом сообщила компания – владелец площадки "Крокус Интернешнл" на сайте российского холдинга Crocus Group.
"Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено", – говорится в сообщении компании.
В организации выразили соболезнования родным и близким погибших при теракте и сообщили, что надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших.
Компания также заявила, что будет делать все возможное, чтобы помочь властям и спецслужбам в их нелегкой работе.
Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Неизвестные попали в здание концертного зала и начали стрелять по посетителям. Сейчас четверо исполнителей теракта находятся в СК на допросе.
По данным СК РФ, число погибших составляет 133 человека. Число пострадавших достигло 140 человек.
Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. В регионах отменили массовые мероприятия.
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