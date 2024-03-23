Подмосковный Минздрав сообщил о 140 пострадавших при теракте в "Крокусе"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В результате теракта в "Крокус Сити Холле" пострадали 140 человек. Об этом сообщается на сайте Минздрава Московской области.

Ведомство обновило список пострадавших. Троих получивших травмы при теракте уже выписали из больниц. Еще 105 человек остаются на стационарном лечении, 31 – на амбулаторном.

В московские больницы после произошедшего доставили 93 человека. Родственники пострадавших могут узнать о месте их нахождения и состоянии по номеру +7 (499) 251-45-03.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Неизвестные пробрались в здание концертного зала и открыли стрельбу по посетителям.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело о теракте.

По данным СК РФ, число погибших составляет 133 человека. Более 100 человек получили травмы и ранения. Всех пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и Подмосковья.

Владимир Путин, обращаясь к жителям России, заявил, что все подозреваемые в организации и исполнении теракты задержаны. Спецслужбам удалось установить места нахождения 11 преступников.

24 марта в России объявили днем общенационального траура. Регионы страны отказались от проведения массовых мероприятий.



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