МЧС РФ опубликовало новые кадры разбора завалов в "Крокусе"

МЧС РФ показало новые кадры разбора завалов в "Крокус Сити Холле". Соответствующий ролик появился в телеграм-канале ведомства.

Начальник поисково-спасательного подразделения отряда "Центроспас" по Москве Андрей Туманов рассказал, что работы идут сложно. Практически все обрушившиеся конструкции спасатели распиливают вручную.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Неизвестные пробрались в здание концертного зала и открыли стрельбу по посетителям.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело о теракте.

По данным СК РФ, число погибших составляет 133 человека. Более 100 человек получили травмы и ранения. Всех пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и Подмосковья.

Владимир Путин, обращаясь к жителям России, заявил, что все подозреваемые в организации и исполнении теракты задержаны. Спецслужбам удалось установить места нахождения 11 преступников.

24 марта в России объявили днем общенационального траура. Регионы страны отказались от проведения массовых мероприятий.



Более 2 тыс москвичей выразили готовность сдать кровь пострадавшим в "Крокусе"