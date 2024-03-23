Владелец "Крокуса" Араз Агаларов назвал теракт страшнейшей трагедией

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Владелец "Крокус Сити Холла" Араз Агаларов в беседе с РБК прокомментировал произошедший там теракт. Он вместе с сыном Эмином и директором филиала Романом Грачевым приехал на место случившегося.

"Произошла страшнейшая трагедия и уже было сказано, что за последние 20 лет ничего подобного не происходило", – сказал Агаларов, добавив, что произошедшее является необъяснимым с точки зрения человеческих ценностей.

По словам бизнесмена, террористы вошли в зал не через дверь, а через окно соседнего выставочного зала. Он также рассказал, что жертвой трагедии стал один из охранников, второй получил ранения.

Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холле" произошла стрельба, а после – пожар. Накануне там должен был состояться концерт группы "Пикник".

Следственный комитет (СК) РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело о теракте.

По данным СК РФ, число погибших составляет 133 человека. Число пострадавших достигло 140 человек. Их госпитализировали в больницы Москвы и Подмосковья.

Владимир Путин, обращаясь к жителям России, заявил, что все подозреваемые в организации и исполнении теракты задержаны. Спецслужбам удалось установить места нахождения 11 преступников.

24 марта в России объявили днем общенационального траура. В связи с терактом в регионах отменили массовые мероприятия.



МЧС расширило список погибших при теракте в "Крокусе" до 29 граждан