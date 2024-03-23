Воробьев заявил о завершении спасательной операции в "Крокусе"

Фото: МЧС России

Спасательная операция в "Крокус Сити Холле", где произошел теракт, завершена. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что поисковая операция продолжается. Со слов Воробьева, спасатели расчистили огромный пласт зрительного зала.

"За сутки из-под завалов достали 133 тела, удалось предварительно идентифицировать личности 50 погибших. Впереди опознание родственниками. В больницах врачи борются за жизни 107 человек", – написал губернатор.

Глава региона добавил, что ночью спасатели приступят к созданию проема с западной стороны "Крокуса". Это поможет облегчить доступ к концертному залу, уточнил Воробьев.

По информации от МЧС РФ на 21:00, в списке погибших числятся 29 человек. На сайте ведомства указаны их фамилии.

Трагедия в "Крокус Сити Холле" произошла 22 марта. Террористы проникли в здание концертного зала и начали стрелять по посетителям. В здании вспыхнул пожар, спасателям удалось ликвидировать открытое горение.

Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Сейчас четверо подозреваемых в теракте находятся на допросе в СК в Москве.

Пожарные ликвидировали открытое горение в "Крокусе"