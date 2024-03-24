Количество пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" выросло до 152

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Число пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 152 человек. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Московской области.

"В результате теракта пострадали 285 человек (в том числе 8 детей), из них 133 человека погибли (в том числе 3 детей). В медицинские учреждения доставлены и госпитализированы 114 человек, из них 4 детей", – говорится в сообщении ведомства.

В МЧС добавили, что на данный момент специалисты продолжают разбор завалов.

Ранее уже сообщалось, что спасатели МЧС России разобрали более 90 кубических метров завалов в "Крокус Сити Холле" после теракта. На месте задействованы аэромобильные группировки Центра "Лидер" и отряда "Центроспас" МЧС России.

В ночь на 24 марта к зданию "Крокус Сити Холла" прибыла тяжелая техника, которую задействуют для разборки поврежденных сооружений и расчистки завалов.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Неизвестные попали в здание концертного зала и начали стрелять по посетителям. Сейчас четверо исполнителей теракта находятся в СК на допросе.

Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. В регионах отменили массовые мероприятия.

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