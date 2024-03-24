Тяжелая техника МЧС прибыла к "Крокусу" для расчистки завалов

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Тяжелая техника прибыла к зданию "Крокус Сити Холла". Об этом сообщает МЧС России в своем официальном телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что данную технику задействуют для разборки поврежденных сооружений и расчистки завалов.

Ранее уже сообщалось, что спасатели МЧС разобрали более 90 кубических метров завалов в "Крокус Сити Холле" после теракта. Кроме того, на горячую линию МЧС – 8-800-775-17-17 – поступило уже почти 1,3 тысячи обращений.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. В тот день там должен был состояться концерт группы "Пикник".

Следователи возбудили по факту случившегося уголовное дело о теракте. По данным СК, число погибших составляет 133 человека. Число пострадавших достигло 140 человек.

Владимир Путин заявил, что все подозреваемые в организации и исполнении теракты задержаны. Спецслужбам удалось установить места нахождения 11 преступников.

Подмосковный Депздрав сообщил о 140 пострадавших при теракте в "Крокусе"