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Тяжелая техника МЧС прибыла к "Крокусу" для расчистки завалов
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Тяжелая техника прибыла к зданию "Крокус Сити Холла". Об этом сообщает МЧС России в своем официальном телеграм-канале.
В ведомстве уточнили, что данную технику задействуют для разборки поврежденных сооружений и расчистки завалов.
Ранее уже сообщалось, что спасатели МЧС разобрали более 90 кубических метров завалов в "Крокус Сити Холле" после теракта. Кроме того, на горячую линию МЧС – 8-800-775-17-17 – поступило уже почти 1,3 тысячи обращений.
Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. В тот день там должен был состояться концерт группы "Пикник".
Следователи возбудили по факту случившегося уголовное дело о теракте. По данным СК, число погибших составляет 133 человека. Число пострадавших достигло 140 человек.
Владимир Путин заявил, что все подозреваемые в организации и исполнении теракты задержаны. Спецслужбам удалось установить места нахождения 11 преступников.
Подмосковный Депздрав сообщил о 140 пострадавших при теракте в "Крокусе"
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