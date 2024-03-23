Дептранс сообщил о штатной работе транспорта в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Московский транспорт работает в штатном режиме. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Московское метро, наземный транспорт работают в штатном режиме. Движение поездов, автобусов, электробусов и трамваев осуществляется в соответствии с графиком", – говорится в сообщении ведомства.

До закрытия метрополитена станции и вестибюли продолжат патрулировать сотрудники Ведомственной охраны столичного правительства, а также Службы безопасности метро и полиции.

Автомобильное движение в Москве оценивается в один балл. Затруднения наблюдаются на внутренней стороне 65–67 километров МКАД. Для объезда москвичам рекомендовали пользоваться Северо-Западной хордой.

Дептранс поблагодарил москвичей и гостей столицы за понимание к усиленным проверкам и досмотрам. Там отметили, что безопасность пассажиров является приоритетом ведомства.

Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холле" произошла стрельба, а после – пожар. Накануне там должен был состояться концерт группы "Пикник".

Следственный комитет (СК) РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело о теракте.

По данным СК РФ, число погибших составляет 133 человека. Число пострадавших достигло 140 человек. Их госпитализировали в больницы Москвы и Подмосковья.

Владимир Путин, обращаясь к жителям России, заявил, что все подозреваемые в организации и исполнении теракты задержаны. Спецслужбам удалось установить места нахождения 11 преступников.

24 марта в России объявили днем общенационального траура. В связи с терактом в регионах отменили массовые мероприятия.



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