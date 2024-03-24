Спасатели МЧС разобрали свыше 90 кубометров завалов в "Крокусе" за день

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели МЧС России разобрали более 90 кубических метров завалов в "Крокус Сити Холле" после теракта. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Задействованы аэромобильные группировки Центра "Лидер" и отряда "Центроспас" МЧС России. В составе группировки – робототехнические комплексы и кинологические расчеты", – говорится в сообщении МЧС.

В ведомстве добавили, что на горячую линию МЧС – 8-800-775-17-17 – поступило уже почти 1,3 тысячи обращений.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Неизвестные попали в здание концертного зала и начали стрелять по посетителям. Сейчас четверо исполнителей теракта находятся в СК на допросе.

По данным СК РФ, число погибших составляет 133 человека. Число пострадавших достигло 140 человек.

Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. В регионах отменили массовые мероприятия.

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