"Аэрофлот" и "Россия" бесплатно перевезут родных погибших при теракте в "Крокусе"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авиакомпания "Аэрофлот" и ее дочерняя компания "Россия" бесплатно перевезут родственников пострадавших и погибших в теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика.

В частности, авиакомпания предоставит бесплатный перелет туда и обратно по внутренней маршрутной сети. Воспользоваться этим смогут супруги, родители и дети, дедушки, бабушки и внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также родители супруга и супруги.

Ранее Совкомбанк, "Хоум Банк", ВТБ, "Тинькофф", Альфа-Банк и банк "Дом.рф" заявили о готовности списать кредиты пострадавших при теракте в "Крокусе".

В свою очередь, Московский зоопарк и городские музеи решили направить выручку с продажи билетов на помощь пострадавшим при ЧП.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Неизвестные попали в здание концертного зала и начали стрелять по посетителям. Сейчас четверо исполнителей теракта находятся в СК на допросе.

Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

По последним данным, жертвами трагедии стали 133 человека, еще более 140 граждан получили травмы.

Число пострадавших в результате теракта в "Крокусе" выросло до 140 человек