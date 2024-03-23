Свечи в знак скорби о погибших при теракте в "Крокусе" зажгут в Музее Победы 24 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В день общенационального траура, 24 марта, в Музее Победа на Поклонной горе зажгут свечи в знак скорби о погибших в теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщается на сайте музея.

"24 марта, в день общенационального траура в России, в Музее Победы в знак скорби по всем погибшим в "Крокус Сити Холле" на десятках плазменных экранов зажгутся свечи", – говорится в сообщении.

В течение всего дня в здании музея на Поклонной горе будет звучать приглушенная музыка. Музей и его филиалы также присоединятся к минуте молчания в 12:00.

Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холле" произошла стрельба, а после – пожар. Накануне там должен был состояться концерт группы "Пикник".

Следственный комитет (СК) РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело о теракте.

По данным СК РФ, число погибших составляет 133 человека. Число пострадавших достигло 140 человек. Их госпитализировали в больницы Москвы и Подмосковья.

Владимир Путин, обращаясь к жителям России, заявил, что все подозреваемые в организации и исполнении теракты задержаны. Спецслужбам удалось установить места нахождения 11 преступников.

24 марта в России объявили днем общенационального траура. В связи с терактом в регионах отменили массовые мероприятия.



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