Захарова уличила украинских пропагандистов в злорадстве во время теракта в "Крокусе"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Украинские "информационные террористы" злорадствовали во время теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Киевская пропагандистская ОПГ вчера вела прямую трансляцию, в то время как в "Крокус сити холле" убивали людей те, кто потом метнулся к границе с Украиной", – написала она.

Дипломат отметила, что лица обвиняли в организации теракта Россию и ее руководство. Она также призвала Белый дом обратить внимание на поведение украинцев, которым предоставляется оружие и финансирование.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. В тот день там должен был состояться концерт группы "Пикник".

Следственный комитет (СК) РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело о теракте.

По данным СК РФ, число погибших составляет 133 человека. Число пострадавших достигло 140 человек. Их госпитализировали в больницы Москвы и Подмосковья.

Владимир Путин, обращаясь к жителям России, заявил, что все подозреваемые в организации и исполнении теракты задержаны. Спецслужбам удалось установить места нахождения 11 преступников.

24 марта в России объявили днем общенационального траура. В связи с терактом в регионах отменили массовые мероприятия.



Машины и оставленные в гардеробе "Крокуса" вещи граждане смогут забрать 24 марта