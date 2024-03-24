В столичных больницах остаются 92 пострадавших в теракте в "Крокусе"

Фото: Агенство "Москва"/"Мобильный репортер"

В Москве выписали из больниц 27 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом рассказала заммэра города Анастасия Ракова, слова которой приводятся в телеграм-канале Депздрава.

"На лечении в столичных больницах находится 92 пациента, из них в крайне тяжелом состоянии – семь пациентов, в тяжелом состоянии – 29 человек, в том числе двое детей. Пациенты, у которых наблюдается положительная динамика, переведены из отделений реанимации", – добавила она.

Ракова отметила, что врачи одобрили выписку 27 пациентам, самочувствие которых улучшилось.

Заммэра также сделала акцент на том, что помощь пострадавшим оказывают настоящие профессионалы. Они прикладывают все усилия, чтобы сохранить как можно больше жизней, резюмировала она.

Террористы ворвались в "Крокус" и открыли стрельбу по людям вечером 22 марта. Через некоторое время в здании начался крупный пожар.

Следственный комитет сообщил о 133 погибших в результате теракта. По последним данным, число пострадавших достигло 154 человек.

Более 5 тысяч человек в Москве и области сдали кровь для пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле".



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