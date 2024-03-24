24 марта, 12:12Общество
Баллы московских проектов можно перевести на помощь пострадавшим в "Крокусе"
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Жители столицы могут перевести баллы "Миллион призов" в помощь пострадавшим в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Соответствующая информация появилась на официальном портале акции.
Ее организаторы объявили сбор пожертвований совместно с Красным крестом.
"Москвичи могут перевести средства в помощь пострадавшим и семьям погибших во время теракта, используя городские баллы, полученные за активное участие в городских электронных проектах – "Активный гражданин", "Электронный дом", "Город заданий" и других", – говорится в публикации.
Так, желающие могут отправить до 5 тысяч баллов (один балл – это один рубль). Для этого потребуется пройти авторизацию, а затем на странице "Поощрения" выбрать вкладку "Российский Красный Крест".
Вечером 22 марта вооруженные террористы ворвались в "Крокус" и открыли стрельбу по людям. Через некоторое время в здании начался крупный пожар.
Следственный комитет сообщил о 133 погибших в результате теракта. По последним данным, число пострадавших увеличилось до 154 человек.
23 марта более четырех тысяч человек сдали кровь в Москве для получивших ранения. Большое количество желающих помочь собралось к открытию Центра крови имени Гаврилова.
Психолог дала рекомендации пострадавшим в теракте в "Крокусе"
Читайте также
- Сергей Собянин приехал в Боткинскую больницу к пострадавшим в "Крокус Сити"
- Глава ОКР осудил МОК за отсутствие реакции на трагедию в "Крокусе"