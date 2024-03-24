Баллы московских проектов можно перевести на помощь пострадавшим в "Крокусе"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Жители столицы могут перевести баллы "Миллион призов" в помощь пострадавшим в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Соответствующая информация появилась на официальном портале акции.

Ее организаторы объявили сбор пожертвований совместно с Красным крестом.

"Москвичи могут перевести средства в помощь пострадавшим и семьям погибших во время теракта, используя городские баллы, полученные за активное участие в городских электронных проектах – "Активный гражданин", "Электронный дом", "Город заданий" и других", – говорится в публикации.

Так, желающие могут отправить до 5 тысяч баллов (один балл – это один рубль). Для этого потребуется пройти авторизацию, а затем на странице "Поощрения" выбрать вкладку "Российский Красный Крест".

Вечером 22 марта вооруженные террористы ворвались в "Крокус" и открыли стрельбу по людям. Через некоторое время в здании начался крупный пожар.

Следственный комитет сообщил о 133 погибших в результате теракта. По последним данным, число пострадавших увеличилось до 154 человек.

23 марта более четырех тысяч человек сдали кровь в Москве для получивших ранения. Большое количество желающих помочь собралось к открытию Центра крови имени Гаврилова.



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