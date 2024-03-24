Глава ОКР осудил МОК за отсутствие реакции на трагедию в "Крокусе"

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Международный олимпийский комитет не стал направлять российской стороне соболезнования в связи с трагедией, которая произошла 22 марта в "Крокус Сити Холле". Глава ОКР Станислав Поздняков осудил МОК за отсутствие реакции на теракт.

Он обратил внимание, что многие страны выступили со словами сочувствия.

"Равнодушных нет. Почти. Потому что на общем фоне мы видим, к сожалению, отсутствие вообще какой-либо реакции со стороны главной олимпийской организации мира. Нейтральный статус у МОК теперь и в отношении человеческих жизней, по национальному признаку", – передает ТАСС его слова.

Поздняков выразил соболезнования родственникам жертв теракта и пожелал выздоровления пострадавшим.

Нападение вооруженных террористов на "Крокус" произошло 22 марта. Мужчины в камуфляже открыли стрельбу по людям, а затем спровоцировали пожар.

По последним данным, число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек.

Накануне вечером подозреваемых в исполнении теракта доставили в Москву на допрос в Следственный комитет. Злоумышленников задержали в Брянской области.

Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. В регионах отменили массовые мероприятия.



Неравнодушные москвичи продолжают собираться около "Крокус Сити Холла"