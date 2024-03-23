Власти Никарагуа объявили 24 марта днем траура в знак солидарности с Россией

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Власти Никарагуа решили объявить 24 марта днем траура в знак солидарности с гражданами РФ в связи с терактом в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на подписанное президентом страны Даниэлем Ортегой заявление.

"Президент и правительство примирения и национального единства Республики Никарагуа постановили объявить национальный траур 24 марта 2024 года в знак солидарности, а также неприятия и осуждения страшного террористического акта, который унес жизни наших братьев из России", – следует из документа.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пресс-секретарь НАТО Фарах Дахлалла и глава Евродипломатии Жозеп Боррель осудили теракт в "Крокус Сити Холле". Последний указал, что терроризм вновь нацеливается на беззащитных людей.

Трагедия в "Крокус Сити Холле" произошла накануне вечером, 22 марта. Злоумышленники попали в здание концертного зала и начали стрелять по посетителям.

В результате погибли 133 человека, еще более 140 граждан получили травмы. Как уточнил губернатор Московской области Андрей Воробьев, сейчас удалось предварительно установили личности 50 погибших.

Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. В настоящий момент четверо подозреваемых в совершении теракта, которые были задержаны силовиками в Брянской области, доставлены в столицу в Следственный комитет, их допрашивают.

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