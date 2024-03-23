Более 4 тыс москвичей сдали кровь 23 марта для пострадавших при теракте в "Крокусе"

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Более четырех тысяч человек сдали кровь в Москве для пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Депздрава.

"За сегодняшний день более 4 тысяч москвичей пришли на помощь пострадавшим", – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что большое количество желающих помочь собралось к открытию Центра крови имени Гаврилова. Поток горожан там назвали беспрецедентным.

Возле донорских центров дежурили автобусы Мосгортранса, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса. Для бесперебойной работы задействовали 50 сотрудников организации, включая водителей, работников службы безопасности движения и парков.

"Мы также бесплатно доставляли доноров в центры, где было меньше посетителей, чтобы желающие смогли сдать кровь до закрытия", – говорится в сообщении.

В 23 автобусах можно было погреться и выпить воды.

Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холле" произошла стрельба, а после – пожар. Накануне там должен был состояться концерт группы "Пикник".

Следственный комитет (СК) РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело о теракте.

По данным СК РФ, число погибших составляет 133 человека. Число пострадавших достигло 140 человек. Их госпитализировали в больницы Москвы и Подмосковья.

Владимир Путин, обращаясь к жителям России, заявил, что все подозреваемые в организации и исполнении теракты задержаны. Спецслужбам удалось установить места нахождения 11 преступников.

24 марта в России объявили днем общенационального траура. В связи с терактом в регионах отменили массовые мероприятия.



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