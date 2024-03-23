23 марта, 21:10Происшествия
МЧС РФ расширило список погибших при теракте в "Крокусе" до 29 человек
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
МЧС РФ расширило список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле". Перечень опубликован на сайте ведомства.
По данным на 21:00, в списке числятся 29 человек. На сайте ведомства указаны их фамилии.
Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холле" произошла стрельба, а после – пожар. Накануне там должен был состояться концерт группы "Пикник".
Следственный комитет (СК) РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело о теракте.
По данным СК РФ, число погибших составляет 133 человека. Число пострадавших достигло 140 человек. Их госпитализировали в больницы Москвы и Подмосковья.
Владимир Путин, обращаясь к жителям России, заявил, что все подозреваемые в организации и исполнении теракты задержаны. Спецслужбам удалось установить места нахождения 11 преступников.
24 марта в России объявили днем общенационального траура. В связи с терактом в регионах отменили массовые мероприятия.
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