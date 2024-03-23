В крайне тяжелом состоянии находятся 15 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врачи оценивают состояние 15 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" как крайне тяжелое. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время посещения Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова, куда госпитализировали большинство раненых.

По ее словам, еще 42 человека находятся в тяжелом состоянии.

"Мы активно взаимодействуем со всеми лечебными учреждениями. <...> Всем оказана и продолжает оказываться необходимая медицинская помощь. Медикаментов, крови, перевязочных материалов достаточно", – цитирует вице-премьера РИА Новости.

Голикова уточнила, что в общей сложности в стационарах находятся 107 пострадавших, из которых трое – дети. Состояние одного ребенка врачи оценивают как крайне тяжелое, еще двух – как тяжелое.

Несколько мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание "Крокус Сити Холла" вечером 22 марта. Они открыли стрельбу по посетителям из автоматов.

Впоследствии в здании возник пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. Спустя время возгорание локализовали. Огонь полностью уничтожил концертный зал в "Крокус Сити Холле".

В результате, по данным главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, погибли минимум 143 человека. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте. ФСБ задержала 11 человек, в том числе 4 террористов, непосредственно причастных к стрельбе в "Крокус Сити Холле".

В Федеральной службе безопасности рассказали, что подозреваемые тщательно спланировали теракт: они заранее спрятали в тайнике оружие, из которого открыли огонь по людям в "Крокусе", а после намеревались перейти российско-украинскую границу. Один из задержанных признался, что ему предложили 500 тысяч рублей за убийство людей.

В связи с произошедшим Владимир Путин объявил 24 марта Днем общенационального траура.



Данные о том, что под завалами "Крокус Сити Холла" могут находиться дети, отсутствуют