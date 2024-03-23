Предприниматели направят доходы за выходные в помощь пострадавшим

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Рестораторы и крупные торговые сети направят часть доходов от продаж пострадавшим при теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщил ресторатор, председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов.

"Мы хотим выразить свою поддержку всем, кого затронула эта страшная ситуация. И вместе с другими столичными предпринимателями мы выступаем с предложением направить доходы за 23 и 24 марта на помощь жертвам теракта", – приводит его слова Агентство "Москва".

Он обратил внимание, что все желающие помочь могут сделать это на официальном сайте "Российского красного креста". В акции уже принимают участие торговые и ресторанные сети, включая "Перекресток", "Пятерочку", "Магнит", "ВкусВилл", "Эльдорадо" и другие.

Вечером 22 марта террористы открыли стрельбу в "Крокус Сити Холле". В концертном зале должен был состояться концерт группы "Пикник".

Впоследствии в здании возник пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. Позднее его удалось локализовать.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело о теракте. Сейчас его расследование продолжается.

В результате теракта, по данным СК РФ, погибли 133 человека. Более 100 человек получили травмы и ранения. Всех пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и Подмосковья.

В связи с произошедшим к россиянам обратился Владимир Путин. Он сообщил, что по делу о теракте задержали 11 человек, включая четырех террористов. Президент обещал, что все причастные понесут наказание.

Понедельник, 24 марта, по решению Путина, объявлен в РФ днем общенационального траура.



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