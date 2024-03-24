Более 5 тыс человек в Москве и области сдали кровь для пострадавших в "Крокусе"

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Более 5 тысяч человек в Москве и области сдали кровь для пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщается в телеграм-канале Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

"23 марта Центр крови ФМБА России принял 1 023 доноров", – следует из сообщения.

Транспорт столичного Дептранса 24 марта продолжает дежурить у донорских центров. Автобусы стоят у шести медучреждений. Те, кто пришел помочь пострадавшим, могут отдохнуть и получить воду в салоне.

"Посетители также могут перекусить и согреться горячим чаем. Еду и напитки раздают волонтеры. Всего задействовали 26 автобусов Мосгортранса. При необходимости направим к центрам переливания крови дополнительный транспорт", – говорится в телеграм-канале департамента.

Автобусы были направлены на такие адреса, как:

улица Вешняковская, дом 23, строение 4;

улица Вилиса Лациса, дом 4;

улица Бакинская, дом 26;

улица Бакинская, дом 31;

улица Поликарпова, дом 14;

улица Шаболовка, дом 57.

Дептранс также бесплатно доставит доноров из очередей в центры, куда пришло меньше людей.

Ранее стало известно, что москвичи могут перевести баллы "Миллион призов" в помощь пострадавшим в результате теракта. Организаторы объявили сбор пожертвований совместно с Красным крестом.

Вечером 22 марта террористы проникли в "Крокус" и открыли стрельбу по посетителям. Спустя некоторое время в здании начался крупный пожар.

Следственный комитет сообщил о 133 погибших в результате теракта. По последним данным, число пострадавших достигло 154 человек.

Накануне более 4 тысяч человек сдали кровь в Москве для получивших ранения. Большое количество желающих помочь собралось к открытию Центра крови имени Гаврилова.

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