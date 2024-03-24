В теракте в "Крокус Сити Холле" пострадали 180 человек

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В результате теракта в "Крокус Сити Холле" пострадали 180 человек. Об этом сообщается на сайте Минздрава Подмосковья.

Всего были госпитализированы 142 пострадавших, из них уже выписаны 32. Амбулаторная помощь была оказана 38 людям.

Днем ранее пресс-служба министерства рассказывала, что в списке пострадавших в результате трагедии оказались 140 человек, из них 105 находились на стационарном лечении, а 31 – на амбулаторном.

Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошел вечером в пятницу, 22 марта. Неизвестные с оружием ворвались в помещения перед началом концерта группы "Пикник" и открыли стрельбу. Затем они подожгли здание и скрылись с места происшествия.

На данный момент известно о 137 погибших. Из-за этого в СК РФ было возбуждено уголовное дело. Спустя время подозреваемых задержали на территории Брянской области. В настоящее время сотрудники столичного СК проводят с ними следственные действия.

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