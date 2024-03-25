Студенты-добровольцы помогают в разборе завалов в "Крокус Сити Холле"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Столичные преподаватели и студенты вызвались волонтерами после теракта в "Крокус Сити Холле", сообщается в телеграм-канале департамента образования и науки Москвы.

В частности, добровольцы студенческого пожарно-спасательного отряда Московского индустриального колледжа участвуют в разборе завалов на месте трагедии. Они работают гидравлическим и бензоинструментом. Сейчас идут поисковые работы.

Также педагоги и студенты продолжают помогать в донорских пунктах. Они организовывают сдачу донаций, вместе с добровольческим корпусом Ассоциации волонтерских центров (ДОБРО.РФ).

Теракт в здании "Крокус Сити Холла" произошел вечером 22 марта. Злоумышленники открыли стрельбу по людям, после чего подожгли концертный зал.

В результате погибли 137 человек, еще 182 пострадали.

Силовики задержали предполагаемых террористов на территории Брянской области, им предъявили обвинение по статье "Террористический акт".

Басманный районный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в теракте – Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Они будут находиться в СИЗО до 22 мая 2024 года.