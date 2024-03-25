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25 марта, 10:23

Политика

РФ взаимодействует с Таджикистаном в связи с арестом обвиняемых в теракте в "Крокусе"

Фото: ТАСС/AP/Alexander Zemlianichenko

Россия взаимодействует со спецслужбами Таджикистана в связи с арестом его граждан по обвинению в теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД РФ.

"Плотно взаимодействуем со всеми партнерскими службами, включая таджикистанские", – сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что Таджикистан содействует следствию и выражает поддержку.

Теракт в здании "Крокус Сити Холла" произошел вечером 22 марта. Вооруженные автоматами мужчины открыли стрельбу по людям, а затем подожгли концертный зал.

Число погибших достигло 137 человек, еще 182 человека пострадали.

Подозреваемых в нападении удалось задержать на следующий день на территории в Брянской области, неподалеку от российско-украинской границы. В ночь на 25 марта Басманный суд Москвы арестовал четырех обвиняемых в совершении теракта в "Крокусе".

Сотрудники "Крокус Сити Холла" рассказали, как вывели людей из здания

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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